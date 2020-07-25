‘Corona’ya ‘inanmayıp’ maske takmayan vatandaş: Virüs belirli güçlerin projesi, bana bulaşırsa inanırım

Erzurum’da maske takmayan bir vatandaş, “Corona virüsünün proje olduğuna inanıyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Erzurum’un en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi’nde devriye gezen polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyararak maske takmalarını istedi.

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Maskesini takmak yerine elinde taşıyan Fahrettin Öztürk, “Türkiye’de 1000 kişi ölüyor. Siz bunun adına corona virüsü koyabilirsiniz. Tüm dünyada belirli güçler var. O güçler bir kuyuya taş atar. Bu kuyuya atılan taşa herkes inanır” ifadelerini kullandı.

Profesörlerin birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptığını öne süren Öztürk, “Hangisine inanacağız, saçmalık değil mi” diye sordu.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize maske yetişmez o zaman. İsterse maske fiyatı 50 kuruş olsun. Ben inanmadığım için sıkıntı olmuyor. Bana ya da yakınlarıma bulaşırsa o zaman inanırım. Bulaşmadığı için inanmıyorum. Corona virüsünün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın. Bulaşırsa göreceğiz, kaderde varsa yaşayacağız. İnanmadığım bir şeyi niye yapayım, maske takayım? Ceza yazabilirler öderim.”