‘Corona’ya inanmayan ABD’li çift hastalığa yakalandı; kadın hayatını kaybetti, kocası iyileşti

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan ve corona virüsünün ‘uydurma’ olduğuna inanan taksi şoförü, eşini Covid-19 nedeniyle kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

İnternette dolaşan, virüsün basit bir grip, 5G’yle ilintili ve bir oyundan ibaret olduğuna, ülke yönetiminin gündem değiştirmeye çalıştığına dair yanıltıcı iddiaları okuyan Brian Lee Hitchens ve eşi Erin, bunlara inandı ve virüse karşı önlem almadı.

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Mayıs ayı başında ikisi de hastalığa yakalandı.

46 yaşındaki taksi şoförü Brian Lee Hitchens iyileşti ancak durumu her geçen gün kötüleşen eşi ay başında, kalbindeki sorunlar sebebiyle hayatını kaybetti.

Eşinin astımı ve uyku bozukluğu olduğunu anlatan ve hastalandıklarında ilk günlerde tıbbi yardım almadıklarını söyleyen Brian Lee Hitchens, böyle ölümcül bir virüsü ‘oyun’ sandığı için çok pişman olduğunu söyledi.

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Hitchens şu ifadeleri kullandı: “Durumu ağırlaşınca işin vahametini, hastalığın gerçek olduğunu anladık. Ama iş işten geçmişti. Hastalanmadan önce ikimiz de ne maske taktık ne de sosyal mesafe kuralına dikkat ettik. İnternetteki iddialara inandık. Keşke başından beri hastalığa inansaydık. O zaman eşim yanımda olabilirdi. Geçmişi değiştirme şansım yok. Onu çok özleyeceğim.“