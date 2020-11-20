‘Corona’ya altı ay boyunca tekrar yakalanma olasılığı çok düşük

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin sağlık çalışanları üzerinde yaptığı bir araştırma, ‘corona’ testi pozitif çıkanların en az altı ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılığının çok düşük olduğunu ortaya kondu.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle kuruluşun salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

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Dünya genelinde son dört haftada salgının ilk altı ayından daha fazla Covid-19 vakası bildirildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, Avrupa ve Kuzey Amerika’da hastane ve yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğunu veya dolmak üzere olduğunu vurguladı.

‘Daha uzun süreli koruma…’

Ghebreyesus, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin güzel haberler de geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu da bize salgını sona erdirme umudu veriyor. Bu zaman zarfında yayılım zincirlerini kırmak ve hayat kurtarmak için sahip olduğumuz mevcut araçları kullanmaya devam etmeliyiz.”

Britanya’da sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, ‘corona’ testi pozitif çıkan vakaların en az altı ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunun ortaya konmasıyla ilgili bir soruyu ise DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ve DSÖ’nün Covid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

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Araştırma sonucunun güzel bir haber olduğunu belirten Ryan, araştırmanın insanlardaki bağışıklık seviyesini anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Bu potansiyel olarak önemli bir haber. Muhtemel koruma olduğunu bildiğimiz süreyi uzatıyor. Umarım bu süre daha da uzar. Bunun bir sınırı olabileceğini biliyoruz. Aynı zamanda aşı açısından da bize umut veriyor. Aşıya da benzer bağışıklık tepkileri görmeye başlarsak, daha uzun süreli koruma ümit edebiliriz.”

Kerkhove ise söz konusu araştırma sonucundan memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle dedi: “Bu, çok iyi ve umut verici ve diğer çalışmaların da sonuçlarını da doğrulayan çok iyi bir haber. Şimdi bu antikor tepkisinin kalıcı olduğunu ve aylarca sürdüğünü görüyoruz. Bu bireyleri daha uzun bir süre takip etmemiz gerekiyor, böylece bu antikorların ne kadar süre dayanacağını belirleyebiliriz.”