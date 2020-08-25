‘Corona’nın yeniden bulaştığı belgelendi: İyileştikten dört buçuk ay sonra pozitif çıktı

Hong Kong’da Covid-19 olup iyileşen bir adamın dört buçuk ay sonra tekrar corona virüsüne yakalanmasıyla ilk defa hastalığın yeniden bulaştığı belgelenen bir vaka tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Hong Kong Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bulguların dünya genelinde 800 bin kişiyi öldüren hastalığın sürü bağışıklığına rağmen yayılmaya devam edebileceğini gösterdiğini söyledi.

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33 yaşındaki hasta Covid-19 olup nisan ayında hastaneden taburcu edilmişti ancak İngiltere üzerinden İspanya’dan döndükten sonra 15 Ağustos’ta yapılan testi tekrar pozitif çıktı.

Hastanın ikinci sefer başka bağlantılarla corona virüsü kaptığı ve hastalığın ikinci seferde semptomsuz seyrettiği ifade edildi.

Araştırmacılardan doktor Kai Wang To şöyle konuştu: “Bulgular aşının işe yaramayacağı anlamına gelmiyor. Aşı ile sağlanacak bağışıklık doğal yolla oluşacak bağışıklıktan farklı olabilir. Aşının ne kadar etkili olacağını görmek için aşı denemelerinin sonucunu beklememiz gerekecek.”