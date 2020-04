‘Corona’nın New Orleans’ta New York’a göre yedi kat daha ölümcül olmasının sebeplerinden biri obezite olabilir

Corona virüsü New Orleans kentinde ABD’nin geri kalanına göre çok daha ölümcül durumda. Doktorlar, sağlık yetkilileri ve mevcut veriler bunun nedeninin şehirdeki obezite sorunu ve obezite kaynaklı hastalıklar olduğuna işaret ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Ocak ayına kadar Louisiana eyaleti sağlık bakanı olarak görev yapan ve şu anda Louisiana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümü’nün başında olan Rebekah Gee eyalet olarak daha sağlıksız olduklarını belirterek, “Salgından önce bile çok ciddi sağlık sorunlarımız vardı, salgının hastalıkların etkisini artırdığını düşünüyoruz” dedi.

New York ve Seattle ile birlikte ABD’de virüsün ilk ortaya çıktığı yerlerden birisi olan New Orleans ülkede hastalığın nasıl kontrol altında tutulabileceğine yönelik testlerin yapıldığı merkezlerinden birisine dönüşmüş durumda. Louisiana’ya bağlı olan New Orleans şehrindeki ‘corona’ kaynaklı ölüm oranı New York’takinden yedi kat, Seattle’dakinden ise 10 kat daha fazla durumda.

New Orleans’ta halkın obezite, şeker ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara sahip olma oranı ülke ortalamasından daha yüksek durumdayken yetkililer bunun insanları corona virüsüne karşı daha hassas kıldığını söylüyor.

Eyaletin sağlık birimlerince yapılan açıklamada ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 97’sinin başka hastalıkları da olduğunu belirtirken bu hastalıkların yüzde 40 oranında şeker, yüzde 25 oranında obezite ve yüzde 23 oranında kronik böbrek hastalıkları ve yüzde 21 oranında kalp rahatsızlıkları olduğu belirtiliyor.

Corona virüsü nedeniyle New Orleans eyaletinde şimdiye kadar 270’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.