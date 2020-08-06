‘Corona’nın kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar geliyor

Günlük açıklanan vaka sayısının tekrar binin üstüne çıkmasıyla, ‘corona’nın kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar uygulanması gündemde.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini denetimlerin arttırılması konusunda uyarırken, hareketliliğin en fazla olduğu cadde ve sokaklarda, toplu ulaşım alanlarında, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik, spor ve yürüyüş alanlarında ek tedbirlerin alınmasını istedi.

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Sokağa çıkma yasağı

Buna göre, başta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Batman olmak üzere hareketliliğin fazla olduğu, izolasyonun sağlanamadığı kentlerdeki ilçe, semt ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

Bakanlığın talimatına göre, İstanbul ve tatil bölgelerinde plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak.

Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak.

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Kurallara uymayan plaj mühürlenecek, tekneler bağlanacak, sorumlu kişilerle ilgili adli işlem (iki aydan bir yıla kadar hapis cezası) başlatılacak.

Uymayana hapis

‘Corona’ testi pozitif çıkan ve evde karantinaya alınıp tedavisine karar verilenler için de sıkı önlemler geliyor.

Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince para cezası kesilirken, ayrıca hastalık yaymak suçundan da Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesine göre iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak.