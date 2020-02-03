‘Corona’nın erkeklere bulaşma riski kadınlara oranla daha yüksek

İlk ortaya çıkan yeni tip ‘corona’ vakalarının 99’unda yapılan araştırmaya göre virüs, kadınlara oranla erkekleri daha çok etkiliyor.

Fotoğraf: Reuters

The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre vakaların ortalama yaşı 55. Bu vakaların yüzde 68’i erkek. Yarısı önceden var olan kronik bir hastalığa sahip. Yine aynı hastaların yüzde 49’u virüsün ortaya çıktığı düşünülen Çin’in Wuhan kentindeki balık pazarıyla direkt teması olan kişiler.

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Ateş ve öksürük en temel semptomlardan, vakaların çoğu bu iki şikayetle hastaneye başvurdu. Diğer hastalarda nefes darlığı, kas ve baş ağrısı görüldü.

East Anglia Üniversitesi’nde Prof. Paul Hunter’a göre Wuhan’da görülen yeni tip corona virüsü, corona virüsünün başka bir tipi sonucu ortaya çıkan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu’na (SARS) benzer özellikler gösteriyor. En önemli farklarından biri boğaz ağrısı, hapşırma, burun akıntısı gibi üst solunum yolları belirtileri göstermemesi.

Ölenlerin çoğu 60 yaş üzeri

25 Ocak itibariyle The Lancet araştırmasındaki 31 hasta iyileşti ve taburcu oldu. 11 hasta ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ölenlerin çoğu önceden bir sağlık sorunu olan 60 yaş üzeri kişilerdi. Başlıca ölüm nedenleri akut solunum sıkıntısı sendromuydu.

Araştırma ayrıca MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip corona virüsünün erkeklere bulaşma riskinin kadınlardan daha fazla olduğunu gösterdi.

Bilim insanları kadınların daha az etkilenmesinin nedeninin bağışıklık sisteminde rol oynayan X kromozomu ve cinsiyet hormonları olduğunu düşünüyor.