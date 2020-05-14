‘Corona’nın en sert vurduğu ülkelerden İspanya’da nüfusun yalnızca yüzde 5’inde antikor saptandı

İspanya’da hükümetin yaptığı bir araştırma ülkede nüfusun yalnızca yüzde 5’inin yeni tip corona virüsüne karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 321, vaka sayısının 229 bin 540 olduğu İspanya, Covid-19 salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri.

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Araştırmayı değerlendiren Ulusal Epidemiyoloji Merkezi direktörü Dr. Marina Pollan sonuçların sürü bağışıklığına çok uzak olduklarını gösterdiğini söyleyerek ‘İkinci bir dalga olabilir‘ uyarısı yaptı.

Araştırma genel nüfusu temsilen seçilen 60 bin 983 kişiyle yapıldı.

Sonuçlar ‘corona‘ testi pozitif çıkan katılımcıları yüzde 87’sinin antikor geliştirdiğini gösterdi.

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Beş semptomdan daha fazlasını gösteren hastalarda antikor gelişiminin daha yaygın olduğu (yüzde 14.7) üç-beş arası semptomu olan hastalarda ise daha az olduğu (yüzde 8) görüldü.

Koku kaybı yaşadığını söyleyen hastalar arasında yüzde 43 oranında antikor geliştiği görüldü. Yüzde 26 oranında da hiç semptomu olmayan hastalarda antikor saptandı.

Sonuçlar ayrıca 47 milyonluk nüfusa sahip ülkede 2.3 milyon kişinin enfekte olmuş olabileceğini gösterdi.