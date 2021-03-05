Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’nın daha bulaşıcı mutasyonu Almanya’da yakında baskın hale gelebilir

Britanya’da tespit edilen corona virüsünün daha bulaşıcı mutasyonu, Almanya’da yakında baskın hale gelerek virüsün yayılmasını durdurmayı zorlaştırabilir.

Fotoğraf: Reuters

Robert Koch Enstitüsü’nün başkanı Lothar Wieler’ın açıklamasına göre B117 adı verilen mutasyon, Almanya’daki vakaların yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. B117, ülkede dört hafta önce vakaların yüzde 6’sını oluşturuyordu.

Reklam

Wieler, şöyle konuştu: “B117 mutasyonunun yakında Almanya’da baskın tip olacağı ve daha bulaşıcı olduğu ve tüm yaş gruplarında daha tehlikeli olduğu için virüsü kontrol altına almanın daha da zor olacağı öngörülebilir.”

Araştırma: Çin aşısı, mutasyona karşı yeterli olmayabilir

Ceyhan’dan ‘iki senaryo’ uyarısı: Mutasyon yayılmadan yüzde 60’ı aşılamalıyız

SON HABERLER

Hatırlamak istemiyorum ama anlatayım

Geçen hafta KOBİ-banka ilişkileri hakkındaki uzun yazım sonrasında kızımla sohbet ederken bana, “Memo bu hafta değişiklik olsun, hadi bir TBT yaz” dedi. Onu mu kıracağım…