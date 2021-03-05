‘Corona’nın daha bulaşıcı mutasyonu Almanya’da yakında baskın hale gelebilir

Britanya’da tespit edilen corona virüsünün daha bulaşıcı mutasyonu, Almanya’da yakında baskın hale gelerek virüsün yayılmasını durdurmayı zorlaştırabilir.

Fotoğraf: Reuters

Robert Koch Enstitüsü’nün başkanı Lothar Wieler’ın açıklamasına göre B117 adı verilen mutasyon, Almanya’daki vakaların yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. B117, ülkede dört hafta önce vakaların yüzde 6’sını oluşturuyordu.

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Wieler, şöyle konuştu: “B117 mutasyonunun yakında Almanya’da baskın tip olacağı ve daha bulaşıcı olduğu ve tüm yaş gruplarında daha tehlikeli olduğu için virüsü kontrol altına almanın daha da zor olacağı öngörülebilir.”