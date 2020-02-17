‘Corona’nın başladığı kentte yaşayan Kanada vatandaşı kedisini bırakmamak için ülkesine dönmedi

Çin’de Covid-19 adı verilen yeni tip corona virüsü salgınının başladığı Wuhan kentinde yaşayan 21 yaşındaki Kanada vatandaşı Kristina Shramko, kedisini terk etmemek için ülkesine dönmedi.

Fotoğraf: Business Insider

Business Insider’ın haberine göre Shramko uçaklara evcil hayvan alınmadığı için kenti terk etmediğini belirterek “Salgının ne zaman biteceğini bilmiyorum o yüzden bir arkadaşıma bile bıraksam, ona ihanet etmiş olacağım” dedi.

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23 Ocak’tan beri karantina altında olan şehirdeki yaşamına ilişkin de Shramko “Bir ay yalnız yaşadıktan ve insanlarla iletişim kuramadan geçirmek insana zihnen çok zarar veriyor” diye konuştu.

‘Gelir olmadığı için kimse çalışmıyor’

Shramko, Çin hükümetinin yabancı vizelerini uzattığını ancak parasının giderek ‘eridiğini‘ kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

21 yaşındaki Kanada vatandaşı, “Gelir olmadığı için artık kimse çalışmıyor. Elimden geldiğince para biriktirmeye çalışıyorum zira bütün bunlar ne zaman bitecek bilmiyoruz” dedi.

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Karantinanın birkaç ay daha sürebileceği söylentileri dolaştığına dikkat çeken Shramko, zorunlu olmadıkça markete gitmek için de dışarı çıkmadığını ve az bir parayla yetindiğini belirtti.

Hayalet şehir

Kanada vatandaşı, oturduğu dairenin karşısındaki marketin bomboş olduğunu, raflarda birkaç paket noodle (erişte) ve baharattan başka bir şey olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Business Insider

Shramko, buna rağmen marketin karantinadan beri kentin en işlek yeri olduğunu belirtti.

“Artık burası tam bir hayalet şehre dönüştü” diyen Shramko, “Marketin otoparkına giden sokak bile her zaman kalabalıktı. Şimdi ise dışarda ne araba ne insan var” ifadelerini kullandı.

Salgında şu ana kadar 1700’den fazla insan hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 2 bin 48 artışla 70 bin 548’e yükseldi.