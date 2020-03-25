‘Corona’nın arttığı ABD’den ‘kaçmak isteyen’ varlıklı Çinli öğrenciler 150 bin liraya jet bileti alıyor

Corona virüsü ABD’de hızla yayılmaya devam ederken ülkede eğitim gören varlıklı Çinli ailelerin çocukları eve dönmek için ebeveynlerini on binlerce dolarlık özel jet bileti almaya ikna etmeye çalışıyor.

Fotoğraf: TRJet

Çoğu uçuşun durdurulup sınırların kapatıldığı bir dünyada Çinli öğrenciler için eve dönmenin diğer alternatifi birden çok aktarma yapılan 60 saatlik uçuş.

Reklam

Reuters’a konuşan Şanghaylı avukat Jeff Gong şunları anlattı: “Kızıma ‘Eve dönüş bileti mi yoksa 180 bin yuan (yaklaşık 163 bin lira) cep harçlığı mı istersin’ diye sordum. ‘Eve dönmek istiyorum baba’ diye yalvardı.”

VariFlight’ın verilerine göre salı günü Çin’e veya Çin’den yapılması planlanan 3 bin 800 uçuştan, 3 bin 108’i iptal edildi. Bu da öğrencilerin eve dönüşünü zorlaştırıyor.

ABD merkezli bir özel jet şirketi Los Angeles’tan Şanghay’a 2.3 milyon yuana uçuyor. 16 yolcu kapasiteli jet için tek kişilik bilet 147 bin 500 liraya alınabiliyor. Bilet fiyatları uçuş tarihine ve rotasına göre değişiklik gösteriyor.

Reklam

Vaka sayısının 50 bine ulaştığı ABD’den yeni yerli vakanın günlerdir bildirimediği Çin’deki evlerine dönmek isteyen öğrenciler için süre daralıyor. Çünkü yakında özel jetlere de uçuş yasağı getirilmesi gündemde.