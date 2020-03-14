‘Corona’nın akciğerlere verdiği zarar görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığının akciğerlerde oluşturduğu hasar görüntülendi.

Fotoğraflar: RSNA

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin (RSNA) araştırmasında, corona virüsü görülen hastalarının akciğer tomografi ve röntgen görüntüleri yayınladı.

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Yeni tip corona virüsünün ilk görüldüğü Çin’in Wuhan kentindeki 44 yaşında bir erkekten alınan röntgen görüntülerinde ‘opasifikasyon’ (buzlu cam görünümleri) denilen beyaz lekeler, hastalığın neden olduğu zatürreenin boyutunu gözler önüne seriyor.

44 yaşındaki erkek hastanın röntgen görüntüleri.

İleri düzey zattürree teşhisi konulan hastanın, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanede kontrol alındıktan bir hafta sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Tedavi sonrası semptomlar hafifliyor

54 yaşındaki kadın hastanın akciğerlerinin görüntüsü.

54 yaşındaki bir kadından alınan transversal ve koronal bilgisayarlı tomografi görüntülerinde de lezyonların yaygınlaştığı görülüyor.

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Ateşi 38.5 derece ölçülen, nefes darlığı, öksürük ve halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırılan, ‘corona’lı bir kadında ise uygulanan doğru tedaviyle semptomların hafiflediği görülüyor.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü şimdiye dek 100’den fazla ülkede 150 bine yakın kişide görülürken, 5 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye’de de beş kişiye virüs tanısı konduğu açıklandı.