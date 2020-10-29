‘Corona’lı komşunun tükürdüğü dokuz yaşındaki çocuk: Virüs var, bu zamanda insan nasıl tükürür

Diyarbakır’da pozitif tanıyla karantinada olması gereken üst kat komşuları A.Ç.’nin yüzüne tükürdüğü 9 yaşındaki E.U. “Aileme bulaşır diye korktum. Ailem ölürse, kardeşim tek kalırdı. Bu zamanda virüs var, insan nasıl tükürür” dedi.

Fotoğraf: DHA

Pazar günü Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yaşanan olayda apartmanın birinci katında oturan Y.U., banyosunun tavanından su damlayınca, üst kat komşusu A.Ç.’nin eşine rahatsızlığını dile getirdi.

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Olay akşamı ‘corona‘ testi pozitif olan ve karantinada olması gereken A.Ç., Y.U.’nun kapısını çaldı. A.Ç. ile M.U. arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı. Bu sırada A.Ç.’nin bina girişinde bekleyen kızı, marketten ekmek alıp gelen M.U.’nun kızı E.U.’nun yüzüne tükürdü. Koşarak evlerine gelen E.U.’ya kapı girişinde bu kez de A.Ç. tükürdü.

Bıçakla da tehdit etmiş

Anne Y.U. bunun üzerine kavga çıkmasın diye eşi M.U. ve kızını içeriye alarak, kapıyı kapattı. A.Ç., bu kez bıçakla gelip tehdit ederek kapıyı açmalarını istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kimlik sorgusunda A.Ç.’nin durumu ortaya çıkınca filyasyon ekiplerine bilgi verilmişti. Filyasyon ekipleri A.Ç.’yi karantinaya alarak yurda götürmüştü ve 3 bin 150 lira idari para cezası kesilmişti.

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Olay sonrası Covid-19 testi yapılan dokuz yaşınaki E.U. yaşananları şöyle anlattı: “Doktorlar geldi. Benim testimi yaptılar. Aileme bulaşır diye korktum. Ailem ölürse, kardeşim tek kalırdı. Bu zamanda virüs var, insan nasıl tükürür? Sadece kızı da değil, babası, annesi, hepsi yaptı. Bana bulaşsa, ben eve geleceğim, oraya buraya dokunacağım. Sonra ailem yanlışlıkla dokunacak. Onlar da olurdu. Kardeşimin belki tedavisi olurdu ama diğerleri ölürdü. Neden tükürdün? Bildiği halde tükürdü. ‘Biz ölünce onlar da ölsün’ dediler diye düşünüyorum.”

‘Beş yıldır böyle sürüyor’

Olayı anlatan Y.U. ise kavganın en büyük sebebinin beş yıldır, üst katın banyosundan akan kirli su olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Kadın ‘Ben yapmayacağım’ diyor. ‘Ev sahibini çağır’ diyorum, o da onlara ‘ben kesinlikle kiradan kesmiyorum‘ demiş. Kadın da ‘Benim imkanım yok’ diyor. Bana, ‘Evden çıkın o zaman‘ diyor. Biz ev sahibiyiz, onlar kiracı. Bu beş yıldır böyle sürüyor. Sürekli saldırı, küfür, aşağılama, çöp atma, halı silkeleme… Kapıya gittiğimde oğlu bile bana saldırıyor. İnsanlık ölmüş. Dışarı çıkmaması lazım, maske takması lazım. Hiçbir hakkı yok, bu şekilde çocuklarıma tükürmeye.”