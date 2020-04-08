‘Corona’dan yoğun bakıma alınan Britanya başbakanının durumu iyiye gidiyor

Yeni tip corona virüsü kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

10 gün önce Johnson’ın corona testi pozitif çıkmış, semptomların devam etmesi sebebiyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, durumu kötüye gidince 6 Nisan’da da yoğun bakıma alınmıştı.

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Britanya Başbakan Yardımcısı Rishi Sunak, “Size yatakta oturduğunu ve klinik ekibiyle olumlu bir iletişim kurduğunu da söyleyebilirim” dedi.

Salgın nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97’e çıktı.