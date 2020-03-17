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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’dan taburcu edilen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’dan karantinaya devam kararı

Avustralya’da corona virüsüne yakalandığı öğrenilen ve geçtiğimiz hafta perşembe günü hastanede tedavi altına alınan Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson taburcu edildi. 

Fotoğraf: Fox News

CNN’in haberine göre, Avustralya’nın Brisbane kentindeki Queensland hastanesinde karantina altında tutulan 63 yaşındaki oyuncu ve eşi hastaneden ayrıldıktan sonra, kiraladıkları bir evde kendilerini karantina altında tutmaya devam edecek. 

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Film çekimleri için Avustralya’daydı

Virüse yakalanan oyuncu Instagram’daki paylaşımında “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçilerine aktarmıştı.

Rock’n Roll müziğin ‘kralı’ Elvis Presley’nin hayatını anlatan sinema filminde, Presley’nin menajeri Col. Tom Parker’ı canlandıracak Tom Hanks, filmin çekimleri için eşi ile birlikte Avustralya’da bulunuyordu. 

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Çiftin bulunduğu Queensland hastanesinde şimdiye kadar onaylanmış 68 vakanın karantina altında tutulduğu açıklanmıştı.

Tom Hanks ve karısı da ‘corona’ya yakalandı

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