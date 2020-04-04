‘Corona’dan ölenlerin yasını tutan Çin’de üç dakikalık saygı duruşu

Covid-19 salgının başladığı, durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Çin’de, ölen 3 bin 326 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

Fotoğraf: Reuters

‘Anma günü‘ ilan edilen bugün yerel saatle sabah 10:00’da (TSİ 04:00) ülkede hayat durdu. Sokakta, marketteki milyonlar kaybettikleri için sessizliğie bürünürken vapurların sirenleri, araçların kornaları çaldı. Bayraklar yarıya indirildi.

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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve diğer hükümet yetkilileri de yakalarına beyaz çiçekler iliştirerek başkent Pekin’de saygı duruşunda bulundu.

Çıkış noktası canlı hayvan pazarı olan virüs, ilk olarak Hubey eyaletinin başkenti Wuhan’da görülmüş, en büyük darbeyi bu eyalet almıştı. Sıkı karantina kuralları uygulayarak hastalığı kontrol altına alan Çin’den sonra dünyaya yayılan virüs 60 bine yakın can aldı.