‘Corona’dan ölenlerin sayısı 9 bine dayandı: 218 bin kişide virüs görüldü

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle dünya çapında 8 bin 925 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 172 ülkede, Aralık 2019’dan bugüne toplamda 218 bin 910 kişide virüs görüldü. Bu kişilerden 85 bin 724’ü tedavi edildi.

Reklam

Son 24 saatte virüs nedeniyle 945 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 544 yeni vaka bildirildi. Türkiye’de de hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye, vaka ise 191’e çıktı.

Çin’de bugüne dek 80 bin 907 kişi virüse yakalanırken, son 24 saatte hasta olduğu duyurulan 34 kişinin tümünün ülke dışından gelenler olması dikkat çekti. Ülkede ölü sayısı sekiz artışla 3 bin 245 oldu.

‘Salgının yeni merkez üssü’ Avrupa’da ise durum daha vahim. İtalya’da 4 binlik artışla virüse yakalananların sayısı 35 bin 713 kişi oldu. Ülkede 2 bin 978 kişi hayatını kaybetti. İran’da 17 bin 362, İspanya’da 14 bin 769, Almanya’da ise 12 bin 327 kişi virüs nedeniyle enfekte oldu.