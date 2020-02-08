‘Corona’dan ölenlerin sayısı 723’e yükseldi; vaka sayısı 34 bini geçti

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında can kaybı 723’e, virüsten etkilenen sayısı 34 bin 546’e yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 27 bin 657’yi bulurken, corona virüsü taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660’a ulaştı.
Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.
Son 24 saatlik tablo
Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.
Başkent Pekin’de, belediyeden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği, takmayanın gözaltına alınacağı belirtildi.