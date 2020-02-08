‘Corona’dan ölenlerin sayısı 723’e yükseldi; vaka sayısı 34 bini geçti

Güvenlik kaynakları Suriye’de TSK’nın üç gözlem noktasının Suriye hükümetinin kontrolündeki alanda kaldığını, buradan tahliyenin söz konusu olmadığını ve herhangi bir saldırıya karşı Türkiye’nin en sert cevabı vermeye de hazır olduğunu belirttiler.