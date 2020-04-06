‘Corona’dan ölenlerin sayısı 649’a yükseldi; 3 bin 148 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649’a yükseldi. Son 24 saat içinde 75 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 3 bin 148. Toplam vaka sayısı 30 bin 217.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, salgınla ilgili yeni verileri paylaştı. Yapılan test sayısında 21 bin 400’le şimdiye kadarki enyüksek rakama ulaşıldı. Toplam test sayısı 202 bin 845. Entübe hasta sayısı 966, 1415 hastanın tedavisine yoğun bakım ünitelerinde devam ediliyor.

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Son 24 saatte 284 hasta daha iyileşti ve iyileşenlerin sayısı 1326’ya yükseldi.

Koca, verilerle şu mesajı paylaştı: “Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.“