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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 637’ye yükseldi; vaka sayısı 30 bini geçti

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun (NHC) açıklamasına göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 636’sı Çin’de, biri Hong Kong’da olmak üzere 637’ye çıktı.

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Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Çin dışında vaka sayısı Hong Kong’da 24, Makau’da 10’a çıktı.

Son 24 saatlik tablo

Son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

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Can kayıplarının 69’u virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise Hubey’de 22 bin 112’yi bulurken, salgının yoğunlaştığı eyaletlerden Guangodong’da 1018, Cıciang’da 1006, Hınan’da 914, Hunan’da 772, Anhui’de 665, Ciangşi’de 661, Ciangsu’da 408, Şandong’da 344, Sıçuan’da 344, Heylongciang’da 277 vaka görüldü.

Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 274’e, Şanghay’da 269, Çognçing’de 411, Tiencin’de 79’a çıktı.

Japonya’da ‘corona’ karantinasına alınan ‘Diamond Princess’ adlı gemide tespit edilen vaka sayısı 61’e yükseldi. Gemide bulunan yaklaşık 3 bin 700 kişinin 19 Şubat’a kadar karantina altında kalması bekleniyor.

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