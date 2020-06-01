‘Corona’dan ölen Liverpool taraftarının ailesi, Atletico Madrid maçıyla ilgili soruşturma açılmasını istiyor

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool’un, 11 Mart’ta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Covid-19 teşhisi konulan ve hayatını kaybeden bir taraftarın ailesi soruşturma açılmasını istedi.

Fotoğraf: BBCSport

17 Nisan’da, 70 yaşında hayatını kaybeden Richard Mawson’ın eşi Mary Mawson şunları söyledi: “Çok sağlıklıydı; maç öncesinde İspanyol taraftarlarla iletişim kurduğu için virüsü kaptığını düşünüyoruz. İki hafta sonra solunum sıkıntısı iyice arttı ve hastaneye kaldırdık. Bu maçın neden oynandığının soruşturulmasını istiyorum.”

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Müsabakadan iki gün sonra maçların oynanmaması kararı alan hükümetin geç kaldığını söyleyen Mawson, eşinin çok koyu bir taraftar olduğunu ve yetkililere güvenerek maça gittiğini vurguladı.

Oğlu Jamie de, “Babam hiçbir maçı kaçırmazdı. Maalesef bu son maç oldu” dedi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de kısmi kısıtlama uygulanmasına rağmen 3 bin taraftar Liverpool’un maçlarını oynadığı Anfield Stadyumu’ndaki maçı izlemeye gitmişti.

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Britanya’da, vaka sayısının artması sonrasında bilim insanları, virüsün, özellikle Liverpool ve yakınlarındaki kentlerde yayılma nedenlerinden birinin bu maç olabileceğini açıklamıştı.

Liverpool’un belediye meclisi de 24 Nisan’da belediye başkanının çağrısıyla onuyla ilgili inceleme yapılacağını duyurmuştu.

Maçı 2-3 kazanan Atletico Madrid çeyrek finale yükselmişti.