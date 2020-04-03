‘Corona’dan ölen kadının, sekiz aylıkken sezaryenle dünyaya gelen bebeği de hayatını kaybetti

Sekiz aylık hamileyken Covid-19’a yakalanan ve pazartesi günü hayatını kaybeden Betül Aydın’ın, sezaryenle alınan bebeği de yaşama tutunamadı.

Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Betül ve Recep Aydın çiftine yapılan test pozitif çıkınca ikili Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Doktorlar, bebeği sezaryenle dünyaya getirme kararı aldı. Dünyaya gelen bebek küvözle İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kronik bronşit hastası 39 yaşındaki Betül Aydın kurtarılamadı.

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Aydın’ın bebeğinin de bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Bebeğin, Kartepe Nusretiye Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedileceği belirtildi.

Eşini ve bebeğini kaybeden, hastalığı yenen ve evde izolasyon sürecinde olan Recep Aydın, “Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.