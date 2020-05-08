‘Corona’dan ölen işçinin ailesi şirkete ‘ihmal’ davası açtı: Koruyucu malzeme yoktu, dar alanda çalıştılar

ABD’nin Philadelphia kentinde, dünyanın en büyük et işleme şirketlerinden JBS’te çalışan ve corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir işçinin ailesi, virüsün yayılmasını engellemek için gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: New York Post

Şirketin, kesimhanelerinden birinde çalışan Haiti kökenli Enock Benjamin 3 Nisan’da hayatını kaybetti. Ailesinin dün, Philadelphia’daki mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Mart ayında üretim artırıldı. Personel, koruyucu ekipman olmadan, dar alanlarda çalışmaya zorlandı. Kar etmeyi güvenliğe tercih eden JBS, Enock Benjamin ve diğerlerinin haklarını ve güvenliğini gözetmedi.”

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Ailenin avukatları, şirkete ‘ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçu işlendiği gerekçesiyle dava açtıklarını söyledi.

Dilekçeye göre Benjamin’in, et talebini karşılamak için çalışma temposunun arttığı, çalıştığı üretim merkezi, çok sayıda vaka görüldüğü için 27 Mart’ta dezenfekte edilmek için kapandı.

Davanın, bir endüstri kolunda çalışma koşullarının, virüsün yayılmasına zemin hazırladığına işaret eden ilk örnek olduğu belirtildi.

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Nisan sonunda et işleyen şirketlerde çalışan testi pozitif çıkan veya virüse maruz kalan işçi sayısının 5 bini geçtiği açıklanmıştı. Sendika verilerine göre en az 20 işçi ölmüştü.