‘Corona’dan ölen hasta video çekip uyarmış: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın

Çorum’da, 20 günlük tedavinin ardından Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 62 yaşındaki Yaşar Ünal’ın, yoğun bakıma alınmadan önce cep telefonuyla kaydettiği videodaki mesajı ders niteliğinde: “Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Hepinize teşekkür ederim.”

Fotoğraf: DHA

Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan Çorum PTT Müdürlüğü’nden emekli Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

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Test sonucu pozitif çıkınca tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Ünal, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Burada 12 günlük tedavisinin ardından entübe edildi. Beş gün böyle kalan Ünal, 10 Eylül’de yaşamını yitirdi.

Cenaze sonrasında fark ettiler

Ailesi, defin işlemlerinin ardından cep telefonunda Ünal’ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kaydettiği, insanları Covid-19’a karşı tedbirli davranmaya davet eden bir video olduğunu fark etti.

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Aile fertleri, babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hayatını kaybeden Ünal’ın videoda şunları söylemiş: “Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim.”

Ünal’ın oğlu Muharrem Ünal, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını, beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirtti.

Muharrem Ünal şöyle devam etti: “Babaannemin ilaçlarını almak için sağlık ocağına oradan da eczaneye gitmiş, döndüğünde, ‘Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor’ demişti. Ya sağlık ocağından ya da eczaneden aldığını düşünüyorum. Birkaç gün sonra testinin pozitif çıktığını öğrendik.Videoyu ise serviste iken yoğun bakıma yatmadan hemen önce çekmiş.”

‘Uyarı bütün insanlara’

Babasının videoda herkese çağrıda bulunduğuna dikkat çeken Muharrem Ünal şunları söyledi: “Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş. Biz de insanların dikkatini çekmek adına videoyu paylaşıyoruz.”

Cenazeye gidilmesini istememişler

Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarını da vurgulayan Muharrem Ünal şu ifadeleri kullandı: “Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. ‘Bana bir şey olmaz’ diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp, sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıran bütün merasimleri bırakalım. Babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza aynısını söyledik. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzünden kaybettik. Bu nedenle cenazeye, ‘Kimse gelmesin’ dedik. Vefat ettiği akşam hastaneye gelen dostlar için de aynısını söyledik. Biz yaşadık, başka kimse yaşamasın.“