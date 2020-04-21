‘Corona’dan ölen aile hekiminin son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?

Covid-19 nedeniyle, iki gün önce hayatını kaybeden aile hekimi Yavuz Kalaycı’nın son mesajı, “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi” oldu.

Fotoğraf: DHA

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan 56 yaşındaki Kalaycı, aynı hastalıktan annesi, babası ve kardeşini kaybettikten sonra kendisi de Covid-19’a yakalandı. Kalaycı’nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştı: “Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Siz hala evde sıkılıyor musunuz?”

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Haluk Levent’ten destek

Nayır’ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı’nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti.

Levent şu mesajı paylaştı: “Yavuz Kalaycı’nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi, ‘Yavuz’un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar’ dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin.”