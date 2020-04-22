‘Corona’dan ölen aile hekimi Kalaycı’nın adı görev yaptığı sağlık merkezine verildi

Covid-19’a yenik düşen ve ölmeden önceki son mesajı, “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi” olan aile hekimi Yavuz Kalaycı’nın adı, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde yaşayacak.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç gün önce hayatını kaybeden Kalaycı’nın adının, görev yaptığı İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’ne verildiğini açıkladı.

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Koca, haberi Twitter’dan duyurdu: “Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi. “

Annesi, babası ve kardeşini Covid-19 nedeniyle kaybettikten sonra yaşamını yitiren Kalaycı’nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nayır Twitter’da paylaşmıştı: “Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Siz hala evde sıkılıyor musunuz?”

Kalaycı’nın, dün masasına karanfil bırakarak onu anan çalışma arkadaşları adının merkeze verilmesini talep etmişti.