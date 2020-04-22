‘Corona’dan ölen aile hekimi Kalaycı’nın adı görev yaptığı sağlık merkezine verildi

Covid-19’a yenik düşen ve ölmeden önceki son mesajı, “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi” olan aile hekimi Yavuz Kalaycı’nın adı, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde yaşayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç gün önce hayatını kaybeden Kalaycı’nın adının, görev yaptığı İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’ne verildiğini açıkladı.
Koca, haberi Twitter’dan duyurdu: “Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi. “
Annesi, babası ve kardeşini Covid-19 nedeniyle kaybettikten sonra yaşamını yitiren Kalaycı’nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nayır Twitter’da paylaşmıştı: “Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Siz hala evde sıkılıyor musunuz?”
Kalaycı’nın, dün masasına karanfil bırakarak onu anan çalışma arkadaşları adının merkeze verilmesini talep etmişti.