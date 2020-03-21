‘Corona’dan kurtulan hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebiliyor

Dünya genelinde 80 binden fazla insan yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığını atlatmayı başardı. Fakat Çinli araştırmacılar iyileşen hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Hong Kong’daki Princess Margaret Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi uzmanları iyileşen bir Covid-19 hastasında akciğer fonksiyonlarında azalma ve sürekli nefes darlığı tespit etti.

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Bazı hastaların akciğer fonksiyonunun iyileşme sonrasında 20 ile 30 oranında azalabildiğine dikkat çeken merkez direktörü Dr. Owen Tsang Tak-yin şöyle konuştu: “Hastalar hızlı yürüdükleri zaman soluk soluğa kalıyor. Bilgisayarlı tomografi sonucunda da hastaların akciğerinde buzlu cama benzer yapılar olduğunu da tespit ettik. Bu da akciğerin zarar gördüğüne işaret ediyor.”

Akciğer sertleşmesi

Çin’de Wuhan Üniversitesi’ne bağlı Zhongnam Hastanesi’ndeki bilim insanları da Covid-19 hastalarından alınan 140 akciğer filminin hepsinde ‘akciğerlerde buzlu cam benzeri yapılar‘ bulunduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, iyileşen hastalarda akciğer bağ dokusunun iltihaplanması nedeniyle akciğer sertleşmesi görülüp görülmediğini de inceliyor.

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İltihaplanma bağ dokunun, alveoller ve onların etrafındaki damarlarda hastalıklı biçimde büyümesine neden oluyor. Bu nedenle oksijen damarlara geçiş yapamıyor, akciğer sertleşiyor, solunum yüzeysel ve hızlı oluyor. Nefes alma bozuklukları, nefes darlığı ve kuru öksürük nöbetleri ortaya çıkıyor.

Akciğer sertleşmesinin erken tespiti halinde yavaşlatılması hatta durdurulması mümkün.