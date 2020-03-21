Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’dan kurtulan hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebiliyor

Dünya genelinde 80 binden fazla insan yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığını atlatmayı başardı. Fakat Çinli araştırmacılar iyileşen hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebildiğini söyledi. 

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Hong Kong’daki Princess Margaret Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi uzmanları iyileşen bir Covid-19 hastasında akciğer fonksiyonlarında azalma ve sürekli nefes darlığı tespit etti.

Reklam

Bazı hastaların akciğer fonksiyonunun iyileşme sonrasında 20 ile 30 oranında azalabildiğine dikkat çeken merkez direktörü Dr. Owen Tsang Tak-yin şöyle konuştu: “Hastalar hızlı yürüdükleri zaman soluk soluğa kalıyor. Bilgisayarlı tomografi sonucunda da hastaların akciğerinde buzlu cama benzer yapılar olduğunu da tespit ettik. Bu da akciğerin zarar gördüğüne işaret ediyor.”

Akciğer sertleşmesi

Çin’de Wuhan Üniversitesi’ne bağlı Zhongnam Hastanesi’ndeki bilim insanları da Covid-19 hastalarından alınan 140 akciğer filminin hepsinde ‘akciğerlerde buzlu cam benzeri yapılar‘ bulunduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, iyileşen hastalarda akciğer bağ dokusunun iltihaplanması nedeniyle akciğer sertleşmesi görülüp görülmediğini de inceliyor.

Reklam

İltihaplanma bağ dokunun, alveoller ve onların etrafındaki damarlarda hastalıklı biçimde büyümesine neden oluyor. Bu nedenle oksijen damarlara geçiş yapamıyor, akciğer sertleşiyor, solunum yüzeysel ve hızlı oluyor. Nefes alma bozuklukları, nefes darlığı ve kuru öksürük nöbetleri ortaya çıkıyor. 

Akciğer sertleşmesinin erken tespiti halinde yavaşlatılması hatta durdurulması mümkün.

Rusya ‘corona’ aşı prototiplerini hayvanlarda denemeye başladı

Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde

Özel laboratuvarda yüksek ücrete ‘corona’ testi: ‘Halk sağlığı tehdit ediliyor’

SON HABERLER

Muhtelif sinir krizlerinin eşiğindeki toplum…

Pınar Fidan için sarf edilen ifadelerin ve soruşturma taleplerinin ‘ölçüsüz’ olduğunu düşünüyorum ve hâlihazırdaki üslubun ve tepki biçiminin, bu memlekette yalnızca ve yalnızca ‘müesses nizam’ tarafından pek ‘kullanışlı’ bulunacağı ve hatta bulunduğu kanısındayım.

Camide cuma kılmakta ısrar: Kimi kapıyı zorladı, kimi avluda saf tuttu

Dört kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Türkiye’de ‘Evde kal’ çağrısına uyup burnunu dışarı çıkarmayanlar çoğunlukta gibi görünüyor. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cemaatle namaz kılınmayacağına dair açıklamasına rağmen camilerin kapılarını zorlayan, sonuç alamayınca avluda, çimlerde namaz kılanlar; banklar kaldırılsa da betona oturup sohbet eden de oluyor!

Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dört kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...