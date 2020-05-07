‘Corona’dan hayatını kaybeden adamın eşi hastanede, temas ettikleri 154 kişi evde izolasyonda

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden adamın eşinin tedavisi sürerken çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izole ediliyor.
Dalaman Yarı Açık Cezaevi’nden tahliye edilen Zafer Balaca (56), Çeltikçi’deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. 26 Nisan günü öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ertesi gün Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerinin tespit ettiği, çiftin temaslı olduğu 154 kişi Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.