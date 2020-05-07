‘Corona’dan hayatını kaybeden adamın eşi hastanede, temas ettikleri 154 kişi evde izolasyonda

Kadir Has Üniversitesi’nin ‘Covid-19 Kamuoyu Algıları Araştırması’na katılanların yüzde 41.3’ü salgının ortaya çıkış nedeninin ‘Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı’ olduğunu söyledi. Yüzde 18.4’ü ise ‘biyolojik silah’ olduğunu düşünüyor. 10 kişiden yedisi virüsten endişe duyuyor.