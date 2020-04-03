‘Corona’dan dolayı genelevlerin kapatıldığı Almanya’da seks işçileri sokakta kaldı

Almanya’da yabancı uyruklu binlerce seks işçisi, yeni tip corona virüsü salgınından dolayı genelevlerin kapanması ve yurt dışına çıkışların yasaklanması sonrası evsiz kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da genelevler yaklaşık 20 yıldır yasal. Ancak geçen ay restoran ve gece kulübü gibi acil olmayan diğer işletmelerle birlikte genelevler de kapatıldı.

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Bochum şehrinde çalışan Polonyalı ‘Nicole’, “Corona virüsü benim için bir felaket oldu. Mart ayı ortasından beri hiçbir gelirim ve kalacak yerim yok” dedi.

Nicole’, tecrit uygulamasından önce müşterileriyle görüşmek ve günlük yaşantısını sürdürmek amacıyla kiraladığı oda için geneleve günlük 90 avro (435 TL) ödüyormuş. O zamandan beri, genelev müdürünün yanında kalıyor.

Almanya’daki seks işçileri serbest meslek erbabı olarak nitelendirilip vergi ödüyor. Hükümetin pandemi sırasında serbest meslek çalışanlarına yardım amaçlı oluşturduğu fondan finansal destek almaya teorik olarak hakları var.

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‘Nicole’ şöyle devam etti: “Umarım vergi iadelerim kabul edilecek ve bu sayede işsizlik ödeneği alabileceğim. Eğer bu olursa, bir daireye taşınabilirim.”

‘Nicole’ gibi bazı seks işçileri vergi ödüyor ama haklarının farkında değil. Bazıları ise genelevler tekrar açılana kadar geçimini sağlamak için sokakta müşteri aramaya çıkıyor.

Bochum’daki Madonna yardım kuruluşundan Heike Koettner, “Virüse yakalanma riskine rağmen para karşılığı seks için hala talep var. Bazı kadınlar bu riski alıyor” dedi.

Berlin’deki Erotik ve Cinsel Hizmet Sağlayıcılar Birliği adlı lobi grubundan Susanne Bleier Wilp, Almanya’daki 100 bin ila 200 bin seks işçisinin yüzde 80’ini çoğunlukla Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Ukrayna uyruklu yabancıların oluşturduğunu söylüyor.

Wilp şunları söyledi: “Bunların çoğu evine geri dönmeyi başardı. Ancak diğerleri evsiz kaldı. Sektörün en güvencesiz yüzde 3-4’lük kısmından bahsediyoruz. Buraya hiçbir şeyleri olmadan biraz para kazanmak için geldiler. Şu anda ya arkadaşlarında ya da sokakta yaşıyorlar. Şanslı birkaçı ise genelevlerde kalıyor.”