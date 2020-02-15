‘Corona’dan Avrupa’da ilk ölüm

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-2019 (corona virüsü) sebebiyle Avrupa’da ilk ölüm görüldü. 80 yaşındaki Çin vatandaşı Fransa’da hayatını kaybetti.
Fransa’ya 16 Ocak tarihinde Hubey bölgesinden giden 80 yaşındaki Çinli turist tedavi edildiği Paris’te bulunan Bichat Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Çinli turistin virüs kaynaklı akciğer enfeksiyonundan yaşamını yitirdiği belirlendi.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bunun Covid-19 kaynaklı Avrupa’daki ilk ölüm olduğunu söyledi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 1526 olarak bildirilmişti.