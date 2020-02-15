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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’dan Avrupa’da ilk ölüm

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-2019 (corona virüsü) sebebiyle Avrupa’da ilk ölüm görüldü. 80 yaşındaki Çin vatandaşı Fransa’da hayatını kaybetti.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Fransa’ya 16 Ocak tarihinde Hubey bölgesinden giden 80 yaşındaki Çinli turist tedavi edildiği Paris’te bulunan Bichat Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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Çinli turistin virüs kaynaklı akciğer enfeksiyonundan yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bunun Covid-19 kaynaklı Avrupa’daki ilk ölüm olduğunu söyledi. 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 1526 olarak bildirilmişti.

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‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1526’ya çıktı

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