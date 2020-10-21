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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’da zirve yapan Netflix’te, ‘normalleşme’ sonrası yeni abone sayısı en düşük seviyelerde

Netflix’in yeni abone sayısı haziran-eylül döneminde son dört yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Fotoğraf: Netflix

Yeni abone sayısının azalmasında artan rekabet, corona virüsü yasaklarının gevşetilmesi ve canlı spor etkinliklerinin yeniden başlaması etkili oldu.

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Şirket 30 Eylül’de sona eren üç aylık dönemde 2.2 milyon yeni abone edinirken ABD borsası Wall Street’in 3.4 milyonluk tahmini ve kendi beklentilerinin gerisinde kaldı.

Şirketin karı da 790 milyon dolara, yani hisse başına 1.47 dolara yükselmesine karşılık hisse başına 2.14 dolar olan tahminlerin altında kaldı.

Salgın süresince şirket hisseleri bu yılın en çok değer kazanan hisseleri arasında yer alırken bilançonun açıklanmasının ardından yüzde 6 değer kaybederek 494 dolar seviyesine geriledi.

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Şirket ocak-mart döneminde 15.8 milyon yeni kullanıcı edindiğini açıklamıştı.

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