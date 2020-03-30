‘Corona’da yeni tehlike: Sahte testler mi satılıyor?

Corona virüsü salgını insanların endişesinden yararlanmak isteynelere de fırsat kapısı oldu. İnternette ‘corona‘ test kitleri tanesi 10 dolar artı KDV’den en az 500 adet sipariş verilmek koşuluyla satılıyor.

Bu sitelerden biri olan kacmazfiyat.com 1000 adet test kiti 76 bin 170 liraya sattığını iddia ediyor. Sitenin sahibi olan Kemal Aksinir’in Amazon, n11 gibi online alışveriş sitelerinde de mağazaları var. Bu adreslerde farklı isimlerle oyuncaktan tabanca kılıfına ‘geniş bir ürün yelpazesi’ satışa sunan satıcının aldığı yorumlar ise çoğunlukla olumsuz. Kullanıcılar ürünün satışa sunulduğu gibi gelmediğini, faturasız gönderildiğini söyleyip ‘sakın almayın’ uyarısı yapıyor. Ucuz satılan ürünü sipariş edip aynı gün sebepsiz yere siparişinin iptal edildiğini söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

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Söz konusu sitedeki corona test kitleri şu an için stokta tükenmiş görünüyor. “Tekli Satılmaz! Medikal Firmalar ve Hastaneler İçin Toptan Satış Amaçlıdır” açıklamasıyla satışa sunulan testlerden ‘Bugüne kadar para karşılığı test yapan özel laboratuvarlardan satın alıp kullanan olmuş mudur’ sorusu akıllara geliyor.

“Dünyayı kasıp kavuran Korono Virüs salgını için bilim insanı ve uzmanların bir araya gelip, ürettikleri ‘KORONO VİRÜS TEST KİTİ’ siz değerli müşterimizin hizmetine sunulacaktır” iddiasıyla satılan testlerin Avrupa Birliği normlarına uyup uymadığı ya da çoğu ülkeye test sağlayan Çin’de sertifikalı tedarikçiler arasında yer alıp almadığına dair bir bilgi yok.

Doğruluğundan şüphe edilen testler Avrupa ülkelerinin de sorunu haline geldi. Salgının en çok etkilediği ülkeereden İspanya Çin’den aldığı test kitlerinin yalnızca yüzde 30 oranında doğru olduğunu açıklamıştı. İspanya’nın Çin büyükelçiliği söz konusu test kitlerinin üreticisi olan Shenzhen Bioeasy Biotechnology firmasının Pekin’in sertifikalı tedarikçiler listesinde olmadığını açıklamıştı. Firmanın Ali Baba’nın da aralarında olduğu yardım paketi organizasyonu yapan ticaret sitelerinin tedarikçisi olmadığını da duyurmuştu.

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Uyarılara rağmen devam ediyor

Gerekli görülen durumlarda corona virüsünü tespit etmek için ücretsiz yapılan PCR testinin bazı özel hastane ve laboratuvarlarda ücret karşılığı yapılmaya da devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri özel testlere karşı vatandaşları uyarırken, uzmanlar da bu testlerin güvenilir olmadığını ve halk sağlığını tehlikeye attığını dile getiriyor. ‘Corona’ testleri bakanlığın belirlediği 20 kamu hastanesinde yapılıyor.