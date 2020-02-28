‘Corona’da uyuyan virüs tehlikesi: İyileşen hastalar yeniden pozitif çıktı

Çin ana karasında dün 327 yeni ‘corona’ vakası görüldü. Bu rakam, 23 Ocak’tan beri bir günde kaydedilen en düşük vaka sayısı oldu. Ancak bazı iyileşen hastalar ‘corona’ testinde yeniden pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Sağlık Komitesi’nin açıklamasına göre bir önceki gün yeni vaka sayısı 433’tü. Dün açıklanan 327 yeni vaka ile birlikte Çin ana karasında corona virüsünden etkilenenlerin toplam sayısı 78 bin 824 oldu.

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Vaka sayısındaki düşüş umut verici olsa da iyileşen hastaların halen corona virüsü taşıdığı vakalar yaşandı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin resmi gazetesi People’s Daily’nin haberine göre taburcu edilen iki ‘corona’ hastası yapılan testin pozitif çıkması üzerine yeniden hastaneye yatırıldı.

Bu hastaların ‘corona’ testinin neden pozitif çıktığı henüz netlik kazanmadı.

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New York Üniversitesi mikrobiyoloji ve patoloji bölümünden Prof. Philip Tierno Jr., Reuters’a corona virüsünün minimum semptomla ‘uykuda’ kalabileceğini ardından yeniden aktive olabileceğini belirtti.

Guandong bölgesi yerel hastalık kontrol merkezinin yardımcı direktörü Song Tie ise çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünün ‘corona’ testinde yeniden pozitif çıktığını açıklamıştı.