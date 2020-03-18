‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 8 bini geçti, virüs kapanlar 200 bine yaklaştı

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında 8 bin 148 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Aralık 2019’dan beri 198 bin 366 kişi virüse yakalandı. Bu kişilerin 82 bin 226’sı iyileşti, 107 bin 722’nin tedavisi sürüyor.

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Virüs kapmalarının ardından ölenlerin oranı yüzde 4.2, iyileşenlerin oranı ise yüzde 41.5. Son 24 saatte 16 bin 66 kişiye ‘corona’ tanısı konarken, 1254 kişi hayatını kaybetti.

Virüsün kaynağı Çin’de 80 bin 873 kişiye tanı konarken, diğer ülkelerdeki sayı 117 bin 493’ü buldu. Türkiye’de de 11 Mart’taki ilk vakanın ardından, vaka konan kişi sayısı 98 oldu, bir kişi hayatını kaybetti.