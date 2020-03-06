‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 3 bin 300’ü aştı, Çin’de azalıyor, genelde artıyor

Corona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 300’ü aşarken vaka sayısı 98 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şimdi harekete geçme zamanı” diyerek ülkeleri virüsle tüm gücüyle mücadele etmeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de salgının çıkış yeri Hubey bölgesindeki Wuhan şehri dışında son 24 saattir yeni vaka kayda geçmedi.

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Salgının Avrupa’daki merkezi İtalya’da ölü sayısı 148’e yükselirken en az 3 bin 858 kişide corona virüsü tespit edildi.

Çin dışında en çok vakanın görüldüğü ülke Güney Kore’de bugün kayıtlara geçen 518 yeni vakayla birlikte toplam sayı 6 bin 284’e ulaştı.

Hollanda’da ilk ölüm

Hollanda’da Rotterdam kentinde ‘corona’dan ilk ölüm gerçekleşti. Ikazia Hastanesi’nde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi. Ülkede 82 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildi.

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Hindistan’da corona vakalarının sayısı 31’e yükselirken 19 milyon nüfuslu başkent Delhi’de eğitime ara verildi. İlk vaka Delhi’den İtalya’dan dönen bir kişide görülmüştü.

ABD’de de corona virüs vakaları hızla yükselmeye devam ediyor. Bu sabah itibariyle en az 215 ‘corona’ vakası görülen ülkede ölü sayısı 14. Kaliforniya, Maryland ve Washington eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

İran’da ise ‘corona’dan son 24 saatte 17 kişi daha öldü, ölenlerin sayısı 124’e çıktı. Vaka sayısı 4 bin 747’ye yükseldi.

Son olarak Britanya’da da ‘corona’dan ilk ölüm haberi geldi.