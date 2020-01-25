Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’da son durum: Ölenlerin sayısı bir günde 41’e fırladı; Çin dışına da yayıldı

Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 26’dan 41’e yükseldi. Dünya çapında yaklaşık 1300 kişinin ise virüsten etkilendiği tahmin ediliyor.

Fotoğraflar: Reuters

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıklamalarına göre, virüsün Çin’in Wuhan bölgesinde bulunan deniz ürünleri pazarından yayılmaya başladığı düşünülüyor. Çin hükümeti ise 1 Ocak 2020 itibariyle bu pazarın kapatıldığını, 7 Ocak’ta ise virüsün izole edildiğini duyurmuştu.

Reklam

‘Devasa bir kriz’

Reuters’ın haberine göre Hubei eyaletindeki yetkililer, daha fazla maske ve koruma kıyafeti talebinde bulunarak, “Tüm kaynaklarımızla virüsü kontrol altına almaya ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Fakat şu anda devasa bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayız.”

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Wuhan ve Hubei bölgesine gerekli görülen görevli ve sağlık araçları haricinde taşıtların girmesinin yasaklanması, böylelikle araç trafiği yoğunluğunun ve virüsün bulaşma ihtimalinin en aza indirilmesini öngören bir uygulamanın yarından itibaren hayata geçirileceğini açıkladı.

Hubei bölgesinde yaklaşık 59 milyon, Wuhan da ise yaklaşık 11 milyon kişi yaşıyor.

Reklam

McDonald’s ve Starbucks dükkanlarını kapattı

Çin’in kullandığı geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre, bugün itibariyle ‘Domuz Yılı’nı geride bırakarak ‘Fare Yılı’na girildi. Hem ‘Bahar Bayramı’ hem de yayılan virüsün yarattığı endişe nedeniyle ABD’li hazır gıda zinciri McDonald’s Hubei bölgesindeki beş dükkanını, kahve devi Starbucks ise bölgedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Virüsün tedavisi için iki hastane inşa ediliyor

Reuters’a göre Wuhan şehrinde ‘corona’ virüsünden etkilenenleri tedavi edebilmek amacıyla özel olarak hazırlanmış iki hastane inşa ediliyor.

Hastane inşaatı alanından görüntü

Hastanelerden ilkinin 3 Şubat’ta tamamlanması öngörülüyor. 1300 yatak kapasiteli olması planlanan ikinci hastanenin ise iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Ülke dışına da yayıldı

Şu ana kadar Çin dışında virüsün yayıldığı yerler ve etkilenen kişi sayısı şöyle: Tayland’da beş kişi, Singapur, Fransa ve Tayvan’da üçer kişi, Japonya, Vietnam, Güney Kore ve ABD’de ikişer, Nepal’de ise bir kişi.

İstanbul Havalimanı’nda önlem

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla İstanbul Havalimanı’nda da ‘corona’ virüsüne karşı bazı önlemler alındı.

Ayrıca bakanlık, Çin’e ait havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Wuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğu, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı. Bir karantina odası da hazır duruma getirildi.

İstanbul Havalimanı’nda olası bir ‘corona’ vakası için karantina odası hazır

‘Corona’ virüsünün yayıldığı kente uçuşlar durduruldu; Çinli yolcular taranacak

Çin’de ‘corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 17’ye çıktı

Çin’de korona virüsünden ölenlerin sayısı dokuza yükseldi

Çin’den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine ‘virüs’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü: Çin’de ortaya çıkan virüs diğer ülkelere yayılabilir

Araştırma: Çin’deki yeni virüs 1700 kişiye bulaşmış olabilir

SON HABERLER

Yeni AP raportörü: Demirtaş ve Kavala davaları, ‘AB uyumu’ için ‘fırsat’ sunuyor

Bir haftadır Türkiye’de çeşitli görüşmeler yapan ve Kati Piri’nin yerine atanan Avrupa Parlamentosu’nun yeni raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriyeli sığınmacılara ilişkin Türkiye’ye daha fazla yardım etme konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi. Amor, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarının da, AB’nin insan hakları standartlarına uyumu için ‘fırsat sunduğunu’ söyledi.

Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...