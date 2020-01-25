‘Corona’da son durum: Ölenlerin sayısı bir günde 41’e fırladı; Çin dışına da yayıldı

Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 26’dan 41’e yükseldi. Dünya çapında yaklaşık 1300 kişinin ise virüsten etkilendiği tahmin ediliyor.

Fotoğraflar: Reuters

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıklamalarına göre, virüsün Çin’in Wuhan bölgesinde bulunan deniz ürünleri pazarından yayılmaya başladığı düşünülüyor. Çin hükümeti ise 1 Ocak 2020 itibariyle bu pazarın kapatıldığını, 7 Ocak’ta ise virüsün izole edildiğini duyurmuştu.

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‘Devasa bir kriz’

Reuters’ın haberine göre Hubei eyaletindeki yetkililer, daha fazla maske ve koruma kıyafeti talebinde bulunarak, “Tüm kaynaklarımızla virüsü kontrol altına almaya ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Fakat şu anda devasa bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayız.”

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Wuhan ve Hubei bölgesine gerekli görülen görevli ve sağlık araçları haricinde taşıtların girmesinin yasaklanması, böylelikle araç trafiği yoğunluğunun ve virüsün bulaşma ihtimalinin en aza indirilmesini öngören bir uygulamanın yarından itibaren hayata geçirileceğini açıkladı.

Hubei bölgesinde yaklaşık 59 milyon, Wuhan da ise yaklaşık 11 milyon kişi yaşıyor.

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McDonald’s ve Starbucks dükkanlarını kapattı

Çin’in kullandığı geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre, bugün itibariyle ‘Domuz Yılı’nı geride bırakarak ‘Fare Yılı’na girildi. Hem ‘Bahar Bayramı’ hem de yayılan virüsün yarattığı endişe nedeniyle ABD’li hazır gıda zinciri McDonald’s Hubei bölgesindeki beş dükkanını, kahve devi Starbucks ise bölgedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Virüsün tedavisi için iki hastane inşa ediliyor

Reuters’a göre Wuhan şehrinde ‘corona’ virüsünden etkilenenleri tedavi edebilmek amacıyla özel olarak hazırlanmış iki hastane inşa ediliyor.

Hastane inşaatı alanından görüntü

Hastanelerden ilkinin 3 Şubat’ta tamamlanması öngörülüyor. 1300 yatak kapasiteli olması planlanan ikinci hastanenin ise iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Ülke dışına da yayıldı

Şu ana kadar Çin dışında virüsün yayıldığı yerler ve etkilenen kişi sayısı şöyle: Tayland’da beş kişi, Singapur, Fransa ve Tayvan’da üçer kişi, Japonya, Vietnam, Güney Kore ve ABD’de ikişer, Nepal’de ise bir kişi.

İstanbul Havalimanı’nda önlem

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla İstanbul Havalimanı’nda da ‘corona’ virüsüne karşı bazı önlemler alındı.

Ayrıca bakanlık, Çin’e ait havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Wuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğu, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı. Bir karantina odası da hazır duruma getirildi.