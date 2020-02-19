‘Corona’da ölü sayısı 2 bin 12’ye yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 12, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

Fotoğraf: Reuters

Çin medyası binlerce emekli askerin virüse karşı mücadele kapsamında birçok yerde görevlendirildiklerini, bunlar arasında emekli pilotların da bulunduğunu duyurdu.

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Rusya da salgına karşı Çinli vatandaşların ülkeye girişinin engelleneceğini duyurdu. Açıklamada ‘Çin’deki salgın vakasının kötüye gitmesi’ gerekçesi ile bu kararın alındığı vurgulandı.