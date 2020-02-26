‘Corona’da küresel salgın tehlikesi: İtalya’dan Avrupa’ya yayılıyor

Çin ve Güney Kore’de 500 yeni ‘corona’ vakası bildirildi ve bu vakalardan birinin Güney Kore’de bulunan bir ABD askeri olduğu ifade edildi.

Fotoğraflar: Reuters

ABD’li yetkililer salgınının İtalya’nın kuzeyinden Avrupa’nın birçok ülkesine sıçramasının önüne geçilemeyeceği uyarısında bulundu.

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Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü Güney Kore’de 169 yeni vaka açıklandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıklamasında bu vakaların 134’ünün Daegu kentinden olduğu ve hastalığın kent kilisesinin cemaati arasında yayıldığının düşünüldüğü bildirildi.

Çin’in Wuhan kentindeki bir yabani hayvan pazarından yayılan hastalık şimdiye kadar 80 bin kişiye bulaşırken, tüm dünyada 2 bin 700’den fazla insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Çin’de yeni vaka sayısı birgün önceki 508’den 406’ya gerilerken toplam vaka sayısı 78 bin 64 oldu. Dün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 olarak açıklandı.

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Yeni tip corona virüs salgını Çin ve Güney Kore’nin yanısıra İran ve İtalya’da da etkisini artırırken küresel salgın olasılığı Asya piyasalarına ek olarak Amerikan borsası Wall Street’i de kötü etkiledi.

Küresel salgın bilgileri

İran’da ‘corona’ sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Çin dışında en fazla ölümlü vakanın İran’da görüldüğü bildirilirken ‘corona’ teşhisi konulanlar arasında İran sağlık bakanı yardımcısı da yer alıyor.

Kuveyt’te İran seyahatinden dönen iki kişiye ‘corona’ teşhisi kondu. Toplam vaka sayısı 11’e yükseldi. ‘Corona’dan Çin dışında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i İtalya’dan olmak üzere 30’u aştı.

İtalya’dan yayılıyor

Avrupa’da bir otel daha otelde kalan İtalyanlar ve İtalya’da bulunduktan sonra ülkesine dönen Cezayir, Avusturya, Hırvatistan, Romanya, İspanya ve İsviçre vatandaşlarının ‘corona’ pozitif çıkmasından sonra kapatıldı.

Avusturya’da Alplerdeki turistik bir otel olan 108 odalı Grand Hotel Europa oteli de oteldeki İtalyan resepsiyonistin corona virüsü testlerinde pozitif çıkmasının ardından karantina bölgesi ilan edildi.

Resepsiyonist ve yine corona virüsü teşhisi konan erkek arkadaşı, İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunduktan sonra Avusturya’ya dönmüşlerdi.

İtalya 322 vaka ve çoğunluğu Lombardiya’dan olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle küresel salgında önemli bir cephe haline geldi.

Avusturya’daki otele benzer bir vaka da Kanarya Adaları’ndaki bir otelde yaşandı. Otelde bulunan İtalyan bir doktor ve eşine ‘corona’ teşhisi konulmasının ardından karantina bölgesi ilan edilmişti. İspanya’da ise üç vaka görüldüğü bildirilmişti.

Hint Okyanusu’ndaki Morityus’ta ise balayını geçirmek için ülkeye gelen 17 Güney Koreli çift karantinaya alınınca balayları kabusa dönüştü.