‘Corona’da küresel salgın endişesi artıyor: 2 bin 619 ölü

Güney Kore, İtalya ve İran’da görülen çok sayıda corona virüsü vakasının ardından hastalığın küresel çaplı bir salgına dönüşeceği endişesi giderek artıyor. ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 619’a yükseldi.

İtalya’da Venedik Karnavalı iptal edildi. (Fotoğraf: Reuters)

Çin’de yeni tip corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler geçtiğimiz 24 saat içerisinde 150 kişi artarak 2 bin 592’ye yükselirken toplam vaka sayısı 77 bin 150 olarak açıklandı.

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Avrupa’da ise Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran İtalya’da üç kişinin hayatını kaybetmesi ve toplam vaka sayısının 150’ye ulaşması üzerine Avrupalı mevkidaşlarıyla ivedilikle bir araya geleceğini ve Avrupa’daki olası bir salgınla nasıl mücadele edileceğini görüşeceğini söyledi.

Bakan basın toplantısında “Şu an için Fransa’da bir salgın durumu yok. Ama sınır komşumuz İtalya’da yakından takip ettiğimiz sıkıntılı bir süreç yaşanıyor” dedi.

İtalya’da sert önlemler

İtalya’da salgından en çok etkilenen şehirler tecrit edilirken Avrupa’daki en büyük salgının kontrol altında tutulabilmesi adına, ülkenin kuzeyindeki Venedik Karnavalı dahil olmak üzere tüm toplantı ve gösteriler yasaklandı.

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Avusturya’da iki yolcunun ateşli hastalık belirtileri göstermesinin ardından yaklaşık dört saat içinde Alp Dağları güzergahından İtalya’ya seyahat eden trenler duraklatıldı. İki yolcunun ateşlendiği Venedik’ten Münih’e giden tren ise yolcuların corona virüsü testinde negatif çıkmasının ardından yola devam etti.

Güney Kore’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükselirken toplam vaka sayısı 763’e ulaştı.

İran’da ise vaka sayısı 43, hayatını kaybedenlerin sayısı ise sekiz olarak açıklandı. Vakaların büyük çoğunluğunun Şii’lerin kutsal kabul ettiği Kum şehrinden olduğu ifade edildi.

28 ülkeye yayıldı

Vaka sayılarının artmasının üzerine Türkiye İran’a ve İran’dan olan seyahatlere kısıtlama getirdi.

Reuters verilerine göre Çin dışında toplamda 28 ülkede corona virüsü vakalarına rastlandı.