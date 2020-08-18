‘Corona’da hedef 21 Eylül: Evde karantinayı delenler yurtlara alınabilir

Yaz aylarında vaka sayısında yaşanan artışın kış gelmeden kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalarda 21 Eylül dönüm noktası olacak.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre uzmanlar Sağlık Bakanlığı’na bu tarihe kadar sıkı bir strateji uygulanması uyarısında bulundu ve üç öneri getirdi.

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21 Eylül’e kadar dört haftalık bir strateji geliştirilmesi gerektiğini belirten uzmanların ilk önerisi test sayısının günlük 150 bine çıkarılması.

Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin en yoğun olduğu dönemde, günde en fazla 54 bin test yaptığı, son dönemde ise bu rakamın 67 bine çıktığı biliniyor.

Araştırmalarda, ‘taksiciler, otobüs ve tramvay sürücüleri, restoran çalışanları ve temizlikçiler’ en yüksek risk grupları olarak belirlendi.

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Mücadelede risk gruplarından başlayacak tarama yapılması, pozitif çıkanların izole edilmesi de tavsiyelerden biri.

Evde izolasyonda çıkan sorunların giderilmesi için de farklı öneriler getirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesiyle belirlenen koşulları taşımayanlara evde izolasyon uygulanıyor.

Ancak kişilerin izolasyona dikkat etmedikleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı kontrollerde bu kişilere para cezası uygulanmasının yanı sıra, ihlal yapanların öğrenci yurtlarına alınması da tartışılan konular arasında.