‘Corona’ yaymaması için para istediğine dair habere konu olan Nijeryalı: Ben o değilim

Dünyayı Covid-19 korkusunun sardığı bu günlerde medya ve sosyal medyada da gündem corona virüsü. Özellikle sosyal medyada doğruları yansıtmayan çok sayıda bilgi ve haber dolaşıyor.

Fotoğraf: BBC

Nijerya’da, ilk corona virüsü vakasının açıklandığı 28 Şubat sonrasında, sosyal medyada, ‘hastayı alıp hastaneye bırakan taksi şoförünün virüsü yaymamak için 100 milyon naira (1.8 milyon lira) para istediği’ne dair haber paylaşılmıştı. Sosyal medya ‘köpürmüş’, insanlar öfkelenerek, “Böyle bir şey nasıl olur” diye tepki göstermişti. Haberin yalan olduğu anlaşıldı. Ancak, ‘yalan habere’ eklenen fotoğraftaki kişi, Jude Ikuenobe ‘gerçekti’.

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Sosyal medyada haberi görenler, “Onu gören vursun”, “Bu hareketiyle kendi hayatını ciddi anlamda riske atmış” gibi mesajlar paylaşarak tehdit etmişti Ikuenobe’yi.

Günlerce sokağa çıkmaya çekindiğini söyleyen Ikuenobe, “Eşim de çıkmamı istemiyordu. Fotoğrafımı böyle bir haberde görünce şoke oldum. Hayatım kabusa döndü. Neredeyse kendimi öldürecektim” dedi.

Çareyi video çekerek sosyal medyada mesaj paylaşmakta bulduğunu anlatan Ikuenobe şunları söyledi: “Nijerya halkına duyurmak istiyorum. Ben, o kişi değilim. Öyle bir kişi de yok zaten. Ayrıca, ilk vakanın görüldüğü Lagos kentine üç yıldır gitmedim.”

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Ortalık biraz durulsa da mesajını görmeyenlerin kendisini tanıyıp nefret dolu bakışlar attığını söyleyen Ikuenoba, kısa süre içinde meselenin unutulacağını ve eski hayatına dönebileceğini umduğunu söyledi.