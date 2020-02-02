‘Corona’ yayılıyor: Çin dışında ilk ölüm vakası Filipinler’de görüldü

Filipinler’de corona virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin, Çin’in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şu ana kadar 304 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 14 bin 380’e çıktı.

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Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, geçen hafta başkent Manila’da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip corona virüsü teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden Çin vatandaşının Wuhan’dan geldiği belirtildi.

Ulusal Sağlık Örgütü de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin krematoryum alanlarında yakılacağını da duyurdu.