‘Corona’ yasakları martta gevşetilebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar” dedi.