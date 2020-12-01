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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona vücudunu rehin almış’ denen 106 yaşındaki kadın iyileşti

Batman’da kronik hastalığı bulunmayan 106 yaşındaki Gazele Turan, Covid-19 nedeniyle 10 gün tedavi görmesinin ardından iyileşti.

Fotoğraf: DHA

Gazele Turan’ın torunu Ercan Turan, evde annesi, babaannesi, eşi, kız kardeşi ve çocuğuyla birlikte yaşadıklarını; annesi, eşi ve kız kardeşinin hastalığa yakalandığını ancak ayakta atlattıklarını söyledi.

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Torunu, Gazele Turan’ın önce iştahının kesildiğini, bir şey yiyip içemediğini, Covid-19’a yakalandığını düşünmediklerini ancak hastanede test yapıldığını dile getirdi.

Ercan Turan’ın anlatımına göre, doktor yaşlı kadın için “Corona virüsü resmen vücudu rehin almış” dedi. Ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi başladı.

‘Su bile içemiyordu’

Gazele Turan’ın hastanedeki ilk dört gününün çok ağır geçtiğini söyleyen Ercan Turan, şunları söyledi: “Çok ağrıları oluyordu. İnlemeleri beni derinden etkiliyor, çok üzülüyordum. Bir yudum su bile içemiyordu. Sadece serumla besleniyordu. ‘Nefesim daralıyor, nefes alamıyorum, sanki boğazımı sıkıyorlar’ diye söyleniyordu. Dört günden sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı. 10 gün hastanede yattı. Neneme erken müdahale edilmemiş olsaydı iyileşmesi mümkün olmayabilirdi. Her yarım saatte bir doktor gelip bakıyordu. Hastanedeki personelin yaklaşımı ve ilgisi bize çok iyi geliyordu. Herkes elinden geldiğinin fazlasını bile yapıyordu. Çok şükür nenemin sağlık durumu iyi.”

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‘Yeniden doğdum’

Hastaneden taburcu edilen yaşlı kadın, zorlu bir tedavi geçirdiğini, kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek “Çok ağır bir hastalık geçirdim ve iyileştiğim için de çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibiyim” dedi. 

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