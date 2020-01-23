‘Corona’ virüsünün yayıldığı kente uçuşlar durduruldu; Çinli yolcular taranacak

Sağlık Bakanlığı, Çin’de görülen ‘corona’ virüsü nedeniyle, Çin’e ait havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Wuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinde virüse karşı alınan önlemler. Fotoğraf: Reuters

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin’de görülen ‘corona’ virüsü nedeniyle dün bakanlıkta toplanan Bilim Kurulu’nca, Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, şöyle dendi: “Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin’e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır.”

Çin’de ‘corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 18 oldu; ilk kez yayıldığı eyalet dışında ölümlü vaka kaydedildi

Öte yandan Çin’de ‘corona’ virüsü kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 18’e ulaştı.

Reuters’in haberine göre, Hebei eyaleti sağlık yetkilileri, bir hastanın ‘corona’ virüsünden öldüğünü doğruladı. Böylece Çin’de, virüsün yayıldığı Hubei eyaleti dışındaki ilk ölümlü vaka kaydedildi.

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Hebei Eyaleti Sağlık Komisyonu, ölen hastanın 80 yaşında olduğunu, ancak ölümüne kadar ‘corona’ virüsünü kapmış olduğunun belirlenemediğini açıkladı.