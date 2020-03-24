Corona virüsünün bulaşmasını engellemek için sıtma tedavisinde kullanılan maddeyi içen ABD’li hayatını kaybetti

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan bir adam, yararı kanıtlanmayan, Covid-19’un tedavisinde etkili olabileceğine dair ‘başlangıç safhasında’ araştırmalar bulunan, sıtma tedavisinde kullanılan maddeyi içmesinin ardından hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

60’lı yaşlardaki adamın ve eşinin ‘klorokin fosfat’ adlı maddeyi tablet formunda aldıktan yarım saat sonra fenalaşıp yardım istediği belirtildi. Adamın yardım istedikten kısa süre sonra hayatını kaybettiği eşinin ise yoğun bakımda olduğu açıklandı.

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Arizona’daki sağlık sistemi Banner Health’ın sözcüsü, çiftin, akvaryumların temizlenmesinde de kullanılan maddeyi içtiğini doğrulayarak, “Çok üzücü bir durum. İnsanlar kendi kendilerine böyle yollara başvurmamalı. Eşi bizim hastanelerimizden birinde” dedi.

Banner’ın zehir ve ilaçlara dair bilgi merkezinin tıbbi direktörü Dr. Daniel Brooks ise “İnsanların kendilerine virüs bulaşmaması veya bulaşması halinde tedavi olmak için arayış içinde olduklarını biliyoruz ama kendi kendine ilaç bulmak çok yanlış” diyerek kamuoyunu uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ilacın olumlu etkisinden bahsetmiş, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ise maddenin virüsle mücadelede etkili olduğunun kanıtlanmadığını, bu konuda geniş kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini açıklamıştı.

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Geçen cuma günü Nijerya’da da maddeyi virüse karşı kullanmamaları konusunda uyarmış, ülkede iki kişi bu madde nedeniyle zehirlenmişti.