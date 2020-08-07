‘Corona virüsüne inanmıyorum’ diyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Erzurum’da, “Corona virüsüne inanmıyorum” diyen ve birden fazla kez maskesiz yakalanan kişi hakkında, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Fotoğraf: DHA

İl emniyet müdürlüğünün açıklamasına göre Cumhuriyet Caddesi’nde 24, 25 ve 27 Temmuz’da basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda, virüsün bir proje olduğunu düşündüğünü ve kendisine veya yakınlarına bulaşırsa inanacağını söyleyen Fahrettin Öztürk, 30 Temmuz’da aynı caddede tekrar maskesiz görüldü.

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AA’nın haberine göre polis ekiplerince Gürcükapı Polis Merkezi’ne götürülen Öztürk’e, 1583 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre 900 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca medyaya verdiği röportajlar nedeniyle yasal işlem yapıldı.