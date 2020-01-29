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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 132’ye, vaka sayısı 6 bine yükseldi

Çin’deki yeni tip ‘corona’ virüs salgınında ölenlerin sayısı 132’ye yükselirken vaka sayısı da 1500 gibi keskin bir artış gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Birçok ülke Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Japonya salgının merkezi Wuhan kentinden vatandaşlarını tahliye etti. ABD’li yetkililer virüsün yayılmasını engellemek için Beyaz Saray’ın Çin geneline uçuşları askıya almak gibi sıkı önlemleri değerlendirdiğini belirtti.

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Konuya yakın kaynaklar Beyaz Saray’da salgın hakkında her gün toplantı yapıldığını ve virüsün yayılmasına neden olabileceği için Çin’e yapılan uçuşların kontrol edildiğini belirtirken, şu an için uçuşların devam ettiğini ifade etti.

Gripe benzer semptomlara yol açan ‘corona’ virüsün yayılacağı endişeleri nedeniyle birçok havayolu Çin’e uçuşlarını azaltırken, çok uluslu şirketler de ülkeye yapılan seyahatleri sınırladı. Salgının yayılacağı kanısı ise küresel ekonominin ivme kaybedeceği endişesi yaratıyor.

Vaka sayısı 5 bin 974’e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ‘corona’ virüsten ölenlerin sayısının bir önceki güne göre 26 artarak 132’ye çıktığını açıkladı. Can kayıplarının neredeyse tamamı salgının ortaya çıktığı ve taşıma hizmetlerinin tamamen durdurulduğu Hubei eyaletinde görüldü. Virüs tanısı koyulan vakaların sayısı ise 1459 artarak 5 bin 974’e yükseldi.

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Çin’de yeni tip ‘corona’ virüse yakalananların sayısı böylece yine salgın bir hastalığa yol açan SARS ‘corona‘ virüsüne yakalananların sayısını geçmiş oldu. 2002-2003 yıllarında aktif olan SARS salgınında dünya çapında yaklaşık 800 kişi ölmüştü.

Bazı uzmanlar SARS kadar öldürücü olmadığını düşünüyor olsalar da yeni ‘corona’ virüs bilim çevrelerinde endişe yaratıyor. Virüsün yayılma hızı ve mekanizmaları hakkında henüz yeterli bilgi bulunmuyor.

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