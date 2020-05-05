Britanya’da, Covid-19’a yakalanan 36 yaşındaki Angela Schlegel, tedavi sırasında ölümcül bir başka hastalığının ortaya çıktığını belirterek, “Corona virüsü hayatımı kurtardı” dedi.

Fotoğraf: BBC

Schlegel, belirtiler başladıktan 11 gün sonra başkent Londra’daki Kraliyet Brompton Hastanesi’ne kaldırıldı ve beş hafta içinde sağlığına kavuşup taburcu oldu.

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Hastanedeki tetkikler sonucunda Schlegel’e kısa adı EGPA olan eozinofilik granülomatöz polianjitis (kan akışını kısıtlayan, hayati organlara ve dokulara zarar verebilen, kan damarlarının iltihaplanması ile karakterize bir hastalık) tanısı kondu.

İki yıldır astım olduğundan şüphelenildiğini belirten Schlegel şunları söyledi: “O kadar doktora gittim ama bu kadar ciddi bir sağlık sorunum olduğunu bilmiyordum. Covid-19’a yakalanana kadar! Doktorlarım ‘Tanı konulmasydı ölebilirdin’ dedi. Meğer kalbim, akciğerlerim büyük risk altındaymış. Corona virüsü vücuduma ve kalbime büyük stres yükleyerek EGPA’yı da tetiklemiş. Yani kısa vadede EGPA’nın da etkisiyle corona virüsünden ölebilirdim. Ama iyileştim ve virüs uzun vadede benim kayatımı kurtardı.”

Schlegel, tedaavi sürecinin büyük kısmını yoğun bakım ünitesinde geçirdiği hastanenin personelini ‘mükkemel’ diye niteleyerek onlara teşekkür etti.

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Schlegel’i tedavi eden ekipte yer alan doktorlardan Pujan Patel ise “Onun gibi durumu ağır olmasına rağmen gülümsemesi eksik olmayan hastalarımız bize de moral kaynağı oluyor. İyileştiği için çok mutluyuz” dedi.

