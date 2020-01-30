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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda 10 binin üzerinde maske satıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsten korunmak isteyen yolcuların talebi İstanbul Havalimanı’ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artışa neden oldu. 10 binin üzerinde maske satıldı. Talebin artması nedeniyle tedarik etme konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Fotoğraf: DHA

Çin’den çok sayıda sefer yapılan İstanbul Havalimanı’nda birçok önlem alınırken, Sağlık Bakanlığı’nın talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin’in başkenti Pekin ile Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul’a gelen yolcuların taraması devam ediyor.

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İstanbul Havalimanı’ndaki eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske taleplerini karşılamaya çalışıyor.

‘Kutu kutu almaya başladılar’

Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiğini belirten Eczacı Nurcan Erkul şunları söyledi: “Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Corona virüsten sonra Çin’e gidecek olanlar eskiden iki-üç maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50’si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise üç katlı maskeler.”

‘Toptan isteyen var’

Toptan satın almak isteyenler olduğunu belirten Erkul şöyle devam etti: “Bizim alımlarımız arttı. Bizimle birlikte satış yapan diğer yerler de almıştır. Biz şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve talepleri yetişmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. İki katına çıkan rakamlara ulaşıldı.”

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Bu maskelerin virüslerden korumayacağını da söyleyen Erkul, “Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin’de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

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